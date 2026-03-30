Попри роки війни та колосальні ресурси, Росія демонструє мінімальні територіальні здобутки в Україні, водночас зазнаючи значних втрат.

Про це пише видання Japan Times.

У Сумах дрон влучив у житловий будинок, пошкодивши понад десять вікон. У селі Новокаїри поранено чоловіка. Ще троє людей постраждали у Дніпропетровській області.

Тим часом російські війська продовжують тиснути в районі Гришиного та на північних околицях Покровська.

Просування на фронті — близько 70 метрів.

Саме так виглядає «перемога» у війні, яку веде диктатор Путін проти незалежної України — зруйновані будинки, поранені мирні жителі та мінімальні здобутки, що вимірюються метрами.

Минуло чотири роки від початку повномасштабного вторгнення, яке Кремль досі називає «спеціальною військовою операцією», однак результати суттєво розходяться із заявленими цілями.

На тлі цього показовою виглядає інша подія: США та Ізраїль провели операцію в Ірані, під час якої було ліквідовано вище керівництво країни, включно з верховним лідером Алі Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп назвав це «одноразовою операцією», під час якої було знищено 48 ключових представників іранського режиму. За лічені години баланс сил на Близькому Сході змінився.

Контраст із затяжною війною Росії проти України є очевидним.

Коли Путін оголошував про вторгнення 24 лютого 2022 року, він заявляв про масштабні цілі: не допустити вступу України до НАТО, «захистити Донбас» та «демілітаризувати» країну.

Однак через чотири роки жодна з цих цілей не була досягнута. Україна зберігає курс на інтеграцію до НАТО, Донбас зазнав масштабних руйнувань, а українська армія стала значно сильнішою та більш досвідченою.

Війна також призвела до несподіваних змін ролей. Після того, як Іран атакував країни Перської затоки дронами, президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність українських фахівців допомагати їх перехоплювати.

Йдеться про ті самі дрони типу Shahed, які Росія активно застосовує проти України від 2022 року. Тепер український досвід протидії таким атакам використовується союзниками США.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 1,2 мільйона військових убитими та пораненими.

Лише у 2025 році ці втрати перевищили 400 тисяч осіб, тоді як було окуповано менше ніж 1% території України.

За оцінками, кожен квадратний кілометр просування коштує Росії близько тисячі військових — темпи, повільніші, ніж під час битви на Соммі у Першій світовій війні.

Це відбувається попри те, що економіка РФ фактично переведена на військові рейки: заводи працюють цілодобово, а оборонні витрати становлять близько третини бюджету.

Водночас навіть за таких умов Росія не може досягти вирішальних результатів.

У лютому Росія випустила по Україні 288 ракет і понад 5 тисяч дронів — це рекордний показник. Однак уже у 2026 році Москва планує скоротити оборонні витрати щонайменше на 7%.

Аналітики наголошують: держави, які перемагають у війні, зазвичай не зменшують військові бюджети.

На цьому тлі події в Ірані демонструють зовсім інший рівень військових можливостей: за лічені години було ліквідовано керівництво режиму, який існував десятиліттями.

Попри це, Путін засудив ліквідацію Алі Хаменеї, назвавши її «цинічним убивством» і апелюючи до міжнародного права.

Водночас саме Росія вже четвертий рік веде руйнівну війну проти України, заперечуючи її державність.

Світ, який існував ще місяць тому, стрімко змінюється, і різниця між реальною силою та її імітацією стає дедалі очевиднішою.

Як зазначають аналітики, питання вже не в тому, наскільки далеко може просунутися Росія, а в тому, як довго вона зможе підтримувати ілюзію такого просування.

