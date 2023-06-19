Перемовини України та Росії: Єрмак заявив, за яких умов це можливо та коли може відбутися

Припинити війну може допомогти формула миру, яку пропонує лідерам різних держав Володимир Зеленський.

Україна не буде вести жодних перемовин з Росією, поки її війська перебувають на території нашої держави.

Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal завив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Жодних перемовин з росіянами до того моменту, доки тут перебувають їхні війська, не буде”, - наголосив Єрмак.

Також він підкреслив, що припинення війни можна досягти завдяки формулі миру, запропонованій Володимиром Зеленським. Вона передбачає повне виведення армії РФ з усієї території України.

“Ми працюємо над тим, щоб такі країни, як Бразилія та Індія, також імплементували мирний план”, – додав керівник ОП.

За його словами, сама формула миру передбачає запросити знаменитостей з Латинської Америки відвідати Київ, як це зробила ціла низка західних зірок з початку вторгнення минулого року.

Нагадаємо, що українські захисники поділилися першим відео зі деокупованих П'ятихаток Запорізької області.

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