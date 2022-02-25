Перемовини України з Росією: чи можливі та за яким сценарієм

Перемовини України з Росією: чи можливі та за яким сценарієм

Про ймовірні сценарії проведення перемовин між Україною та Росією розповідає ТСН.ua.

Ситуація в Україні досі залишається напруженою, в окремих регіонах країни ведуться запеклі бої. Втім, вже у перший день російського вторгення пролунали перші заяви про можливість проведення перемовин між Росією та Україною щодо врегулювання ситуації. Про ймовірні сценарії їхнього проведення розповідає ТСН.ua.

Взагалі, якщо говорити про самий початок - то президент України Володимир Зеленський намагався дозвонитися російському лідеру Володимиру Путіну ще перед вторгеннням, аби упередити повномасштабні бойові дії в Україні. Спроб було кілька, втім відповіді Зеленський не отримав.

Першою про перемовини заявила російська сторона. 24 лютого прессекретар Путіна Пєсков зазначив, що його керівник "готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки". Щоправда, темою для перемовин Пєсков назвав "нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь у разі готовності щодо відповіді Києва".

Через добу після вторгнення стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з Путіним передав останньому прохання Зеленського сісти за стіл переговорів. "У мене відбулася щира, пряма та швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", — сказав Макрон.

Наступного дня, 25 лютого, під час відеозвернення сам Зеленський звернувся до президента до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. На всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити смерті людей", - сказав Зеленський.

Позиція Росії

Відтоді Росія ініціювала те, звідки все почалося - проведення перемовин у Мінську. Проте Пєсков знову зазначив, що темою таких перемовин буде "нейтральний статус України", маючи під цим на увазі відмову нашої держави від вступу до НАТО.

Згодом і сам Путін виступив на засіданні Радбеза. Проте складно собі уявити за яких умов Україна би погодилася на нові пропозиції з боку РФ. Зокрема, йдеться про пропозицію Путіна українським військовим взяти владу до своїх рук: "Беріть владу до своїх рук, начеб-то нам з вами простіше буде домовитись".

Крім того, Путін зазначив, що "націоналістичні елементи" у складі регулярних частин підстрікають військових до озброєного супротиву. Крім того, він і не сподівається домовитися зі "зграєю неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".

Позиція України

В коментарі виданню "Страна" радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що наразі керівництво України роздумує над тим, чи приймати пропозицію Росії про переговори. "Росія зробила пропозицію публічно. Ми оцінюємо, чи варто на неї йти, які гарантії та перспективи. Розмовляємо з посередниками", - заявив він.

Водночас, за словами очільниці партії "Слуга народу" Олена Шуляк, на сьогодні українська влада не бачить від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись і саме тому президент поміж усього іншого пропонує і переговори.

Варто зазначити, що поки від української влади не було озвучено жодної конкретики, у якому форматі такі перемовини можуть здійснитись і не було відкинуто жодних ймовірностей розмов щодо "нейтрального статусу".

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