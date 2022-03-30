Перемовини з РФ: Подоляк назвав терміни, коли буде конкретика за мирним договором

Перемовини з РФ: Подоляк назвав терміни, коли буде конкретика за мирним договором

Документ має містити ключові гарантії безпеки.

За прогнозами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, у переговорах з РФ на конкретику за мирним договором вдасться вийти за лічені дні.

Про це він заявив на пресконференції.

"Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще одну війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкретику, на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І він влаштує всі країни-гаранти", - зазначив Подоляк.

Варто зазначити, що у Стамбулі 29 березня відбувся черговий раунд переговорів України з РФ. Про що говорили на зустрічі, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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