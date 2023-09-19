Перемовини з Росією та їхні “миротворчі контингенти” можуть забрати у вас території: Подоляк про кремлівську ідеологію

За його словами, “дружба” з Росією завжди закінчується однаково.

Країна-агресорка Росія завжди всіх зраджує. Саме тому з РФ не можна підписувати жодних договорів та проводити “серйозних переговорів”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк.

“Чергове нагадування всім пострадянським країнам: Росія завжди і всіх зраджує. А російська “миротворчість” чи ”членство у російськоцентричній ОДКБ” - це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звичайно, не готові делегувати Росії частину своєї суб'єктності та суверенітету. Тому ніколи не підписуйте з Росією жодних договорів, не ведіть із нею серйозних переговорів, не приймайте “миротворчі контингенти” і не відчиняйте двері для російської пропаганди та корупції”, - наголосив Михайло Подоляк.

Він також підкреслив, що “дружба” з Росією завжди закінчується однаково.

Нагадаємо, що Путін планує вперше поїхати за кордон після видачі ордера на його арешт.

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