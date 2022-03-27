Перемовини з Росією: Зеленський назвав пункт, на який Україна готова йти

За словами президента, це був перший важливий пункт для Росії через який вона розпочала війну.

Найголовніший пункт у перемовинах з Росією — гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус держави. Україна готова на нього йти.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну. Це зараз вони стали додавати до ультиматуми пункти — а спочатку вони сказали, що розширюється НАТО. І щоб була безблоковість, щоб, власне кажучи, в Конституції України була безблоковість. А потім вирішили йти кудись… «Ми не згодні, куди ви йдете, і це поза нашими домовленостями із Заходом, яким уже стільки років. Тому питання це головне, і тому ми захищаємо свою безпеку», — сказала Російська Федерація", - зазначив він.

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За словами Зеленського, тому цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України.

"А оскільки вони кажуть, що це і для них гарантії безпеки, він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше", - резюмував він.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося Україні. В ОПУ наголосили, що українська сторона дотримується принципових позицій у перемовинах. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України.

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