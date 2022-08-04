"Переможець може бути лише один": Кучма висловив сумнів у скорому завершенні війни

Не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін і санкції найближчим часом економічно вб'ють Росію, Україна має битися і вирішити усе на полі бою.

Є різні чинники, які здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни - наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсону.

Про це сказав Леонід Кучма, другий президент України, в інтерв'ю BBC News Україна.

"Перш за все - не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою", - висловився він.

За словами Кучми, хоч підсвідомо кожному українцеві хотілося б, щоб кінець війні настав якнайшвидше, він сумнівається у тому, що бойові дії скоро завершаться.

"Я не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях - зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь "перемогу", - сказав Кучма.

Колишній президент зауважив, що Путін приніс надто багато горя, руйнування і жахіть на нашу землю, а тому він не знає, як після цього шукати компромісу.

"Градус вже піднято так, що у цій війні переможець може бути лише один - і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем. Втім, зараз "прийнятний результат" для різних сторін настільки різний, що навіть за наявності доброї волі - якщо припустити таку фантастику стосовно Кремля - поля перетину майже немає. Для України неприйнятно залишати свої землі, а головне - своїх людей - під окупацією", - зазначив Кучма.

Він додав, що є різні чинники, які здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни - наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсону.

"І, навпаки, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз та виборів на Заході - все це теж може впливати на терміни припинення вогню, але вже навряд чи на нашу користь. Не забуваймо, що зруйнувати єдність Європи, цілісність євроатлантичної спільноти - це одне з найголовніших завдань Кремля. І в арсеналі Путіна є не один інструмент, яким він намагається це робити - пропагандистська брехня і маніпуляції, залякування і шантаж", - підсумував він.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що справжній наступ буде не на Донбасі.

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