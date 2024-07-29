"Переможними піснями їх не зупинити": Жорін попередив про швидке просування окупантів

Німецький аналітик Юліан Рьопке припустив, що теоретично окупанти зможуть дійти до Києва лише за два роки.

"Пам’ятаю, як чотири місяці тому люди сміялися, що такими темпами росіяни не приїдуть до Києва ще 30 років. З тією швидкістю, з якою вони зараз рухаються на схід від Покровська, їм знадобилося б лише два роки. Чисто теоретично, звичайно", – зазначив Рьопке.

Цю заяву прокоментував майор ЗСУ, екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він назвав підрахунки експертів щодо просування ЗС РФ "гаданням на кавовій гущі". Водночас закликав не легковажити і не відкидати повністю попередження.

Жорін констатував, що росіяни зараз просуваються дійсно швидко. І єдине, що їх здатне зупинити – це супротив ЗСУ.

"Правда в тому, що росіяни дійсно швидко просуваються, це не складно помітити навіть по картам, які є в Мережі. Переможними піснями, надіями і сподіваннями їх не зупинити. Росіяни зупиняються тільки там, де отримують п***ліну. А якщо їх не зупинити – війна реально може прийти дуже швидко, в тому числі додому до тих, хто не пішов на війну.



Треба прокидатись, знімати з голови каструлю надій і ставати до боротьби. Все дуже просто: чим раніше ми знищимо росіян, тим швидше закінчиться війна", – наголосив заступник командира 3 ОШБр.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині.

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