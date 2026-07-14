Перемир’я як пастка: Путін може використати припинення вогню проти України

Як Путін хоче використати припинення вогню / © Associated Press

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У разі запровадження між Україною та РФ режиму припинення вогню Путін використає це як зброю. У Кремлі мають старий план, який вже спрацював, тож навіть режим припинення вогню не зупинить російського диктатора.

Про це пишуть Foreign Affairs.

Як Путін використає режим припинення вогню в разі такої нагоди

Після анексії Криму та вторгнення у Донецьку область у 2014 році Москва підписала Мінські угоди, які так і не розв’язали фундаментальних проблем, а лише заморозили конфлікт до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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Мінський процес чітко продемонстрував, як Володимир Путін поєднує дипломатію з силовими методами, використовує переговори для відволікання уваги, розхитує ситуацію в Києві та добивається розколу всередині Європи. Зараз, якщо російський диктатор і погодиться на припинення вогню, його стратегія залишиться незмінною.

Оскільки росіяни не можуть досягти успіхів на полі бою, перемир’я стане лише обхідним шляхом. Путін використає паузу для створення політичної нестабільності в Україні, тиску на європейських політиків задля відновлення відносин з Москвою та поглиблення суперечностей між Вашингтоном і Брюсселем.

Для США та Європи це означає одне: зупинення обстрілів та боїв на фронті не покладе війні кінець, а стане ще однією фазою конфлікту.

Кремлю не вдалося перетворити Україну на свого васала, а тим паче захопити Київ за три дні. До того ж 12 років жорстокої війни гарантували Путіну неприязнь українців до РФ. Наразі російський диктатор опинився у глухому куті.

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Путін балансує між величезними ризиками. Посилення внутрішньої ескалації може відбутися в разі оголошення нової хвилі мобілізації у РФ, посилення ракетного терору України чи застосування ядерної зброї ризикує остаточно відштовхнути Китай та Індію, а удари по логістиці НАТО загрожують прямою військовою відповіддю Заходу.

У самій Росії починає відчуватися втома від «вічної війни». Хоча режим міцно тримає владу, наростання економічного тиску та удари України вглиб російської території змушують Путіна шукати нові маневри.

Якщо раніше Путін намагався вибудувати мережу лояльних сусідів і вести переговори про безпеку виключно з Вашингтоном, то зараз ситуація змінилася. Головним бар’єром для Кремля стала сама Європа. Європейські країни нарощують інвестиції у власний оборонно-промисловий комплекс, закуповують дальнобійну зброю та активно заміщують допомогу США, при всьому цьому продовжують активно допомагати Україні.

Що буде, якщо Росія погодиться на припинення вогню

У випадку, якщо Кремль погодиться на припинення вогню, важливо розуміти, що російський диктатор матиме відразу кілька вигод і цілей:

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Москва вимагатиме проведення виборів в Україні. Запускатиме дезінформаційні та психологічні кампанії, аби спровокувати розкол суспільства та заблокувати інтеграцію України до ЄС. Росія намагатиметься затягнути переговорні процеси, апелюватиме до легітимізації окупованих територій і спробує виключити з процесу перемовин країни Балтії. Росія провокуватиме посилення суперечок між США та ЄС, а також активізує підтримку проросійських сил задля якнайшвидшого зняття санкцій.

Тимчасова пауза дасть Путіну змогу перегрупувати сили, виграти час усередині країни та вивільнити ресурси для відновлення впливу в Африці, на Близькому Сході та Південному Кавказі.

Саме тому будь-які переговори про припинення вогню мають виходити далеко за межі простих домовленостей про перемир’я.

Україні прогнозують найважчу осінь та спробу Путіна знищити Київ

Нагадаємо, масовані ракетні обстріли Києва свідчать не про силу Кремля, а про відчай Володимира Путіна через невдачі на фронті, пише заступник редактора Bild Пауль Ронцхаймер після візиту до столиці.

Через дефіцит ракет для систем Patriot ситуація з протиповітряною обороною суттєво ускладнилася, що підтверджує й мер Києва Віталій Кличко. За його словами та оцінками джерел в українському уряді, російські атаки стали жорсткішими, ніж будь-коли, а їхня мета — знищити цивільну інфраструктуру та залишити мільйони людей без світла й тепла до настання зими.

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Попри відсутність успіхів на полі бою, експерти зазначають, що Путін не готовий до компромісів і далі обиратиме ескалацію. Водночас військовий аналітик Ніко Ланге вказує на зміну позиції Дональда Трампа щодо війни та підтверджує допомогу США, зокрема, розвідувальними даними про російську ППО для українських ударів углиб РФ.

Журналіст підсумовує: попри постійну загрозу, руйнування та страх перед важкою зимою, кияни демонструють неймовірну стійкість, а агресія лише посилює їхній опір.

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