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- Війна
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"Перемир'я" на 9 травня: у ЗСУ прокоментували ініціативу Путіна
Великоднього перемир’я ми не побачили, з травневим, найімовірніше, буде те саме.
В ОСУВ «Хортиця» прокоментували ініціативу Путіна припинити вогонь до 9 травня. Там закликали не зважати на те, що кажуть росіяни.
Про це сказав речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.
Як зазначив Трегубов, під час «минулого перемир’я» на фронті змін практично не було: на північних напрямках спостерігали перегрупування військ РФ, але на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках затишшя не було.
«Перемир’я яке оголошується на парі ділянок. Це не перемиря, а перекур. Можливо, припускає Трегубов, Путін просто хоче чи убезпечити себе на час урочистостей, чи перекласти провину на Україну. Перемир’я ми побачимо тоді, коли російські війська почнуть відтягуватися. Наразі нічого подібного не спостерігається», — зазначив він.
Раніше Пєсков заявив, що позиція Росії щодо перемир’я не змінилася. Ініціатива залишається чинною.
Раніше Кремль підтвердив актуальність перемир’я з нагоди 9 травня, водночас пригрозивши Києву.