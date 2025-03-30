Перемир'я на Чорному морі: як реагуватиме Україна на порушення з боку Росії

Речник ВМС Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

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Військово-морські сили разом із партнерами постійно стежать за ситуацією на воді та в повітрі. А у разі перемир'я на Чорному морі на порушення з боку Росії реакція України “буде адекватною”.

Про це речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Плетенчук нагадав слова Рустема Умєрова про те, що росіяни не можуть залишати східну частину Чорного моря. Інакше Київ вважатиме це порушенням перемир'я. За словами Плетенчука, така умова вже неодноразово обговорювалася і вищим керівництвом країни.

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“Звісно, реакція буде адекватною. І міністр оборони України Рустем Умєров так само озвучував вимогу щодо того, що росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися, це узбережжя російське, і де вони фактично і знаходяться вже тривалий час”, – пояснив речник ВМС.

Плетенчук сказав, що для Києва припинення вогню на Чорному морі є передусім припиненням обстрілів портової інфраструктури. Але по російських кораблях можна бити.

"І так, це про безпеку. Це про те, які об'єкти не можна уражати під час перемир'я. Це, звісно, стосується сталої роботи нашого зернового коридору і можливості набувати експортних спроможностей", – підкреслив речник.

Щодо безпосередньо військових цілей, то з того, що було озвучено представниками українського МЗС, на військові об'єкти, такі як кораблі, наприклад, це не поширюється

Наразі досить складно говорити про умови перемир'я на Чорному морі, тому слід дочекатися кінцевого варіанту документа, де буде прописано усі умови та вказано засоби контролю за дотриманням домовленостей.

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