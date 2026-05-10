Перемир’я в дії: Генштаб назвав кількість окупантів, які більше ніколи не вбиватимуть

Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.

Окупанти / © Associated Press

Втрати росіян на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і сягнули 1 341 110 осіб.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 341 110 (+840) осіб

  • танків — 11 920

  • бойових броньованих машин — 24 544 (+3)

  • артилерійських систем systems — 41 787 (+75)

  • РСЗВ — 1 782 (+2)

  • засоби ППО — 1 373 (+2)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 362 (+11)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 282 697 (+1 489)

  • крилаті ракети — 4 585

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 95 479 (+227)

  • спеціальна техніка — 4 176 (+3)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир’я з Росією від 9 до 11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Однак росіяни продовжують атаки.

