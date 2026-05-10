Перемир’я в дії: Генштаб назвав кількість окупантів, які більше ніколи не вбиватимуть
Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.
Втрати росіян на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і сягнули 1 341 110 осіб.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 341 110 (+840) осіб
танків — 11 920
бойових броньованих машин — 24 544 (+3)
артилерійських систем systems — 41 787 (+75)
РСЗВ — 1 782 (+2)
засоби ППО — 1 373 (+2)
літаків — 435
гелікоптерів — 352
наземні робототехнічні комплекси — 1 362 (+11)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 282 697 (+1 489)
крилаті ракети — 4 585
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 95 479 (+227)
спеціальна техніка — 4 176 (+3)
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир’я з Росією від 9 до 11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Однак росіяни продовжують атаки.