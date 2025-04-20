Війна в Україні / © ТСН

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Під час оголошеного президентом РФ Володимиром Путіним так званого «Великоднього перемир’я» українські бійці на фронті майже не відчувають обіцяного режиму припинення вогню.

Про це повідомляють аналітики DeepState, які опитали близько пів сотні українських військовослужбовців, що перебувають на ліній бойового зіткнення.

Опис ситуації на фронті від 18 до 22 години 19 квітня:

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Оріхів, Кам’янське — прильоти арти, дрони ворога працюють;

Бурлацьке — тривають обстріли;

Андріївка та Олексіївка — обстріли;

трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки;

Успенівка — штурмові дії;

південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв;

північніше Торецька — арта та штурми;

Часів Яр та південний фас — обстріли;

Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність;

район Куп’янська — обстріли;

Фиголівка — затихло поки;

Липці — обстріли.

«На окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу», — зазначили у DeepState.

У моніторинговій групі відзначили, що увечері 19 квітня ворог завдав ударів по Добропіллю та Херсону.

«Перемир’я не може бути одностороннім, про такі речі сторони мають домовлятися завчасно. І ми сподіваємося, наше військово-політичне керівництво не буде вестися на провокації, а в разі необхідності буде давати дозвіл на відповідь без жодних політичних спекуляцій, бо на кону життя бійців», — йдеться у повідомленні.

У DeepState припустили, що ворог намагається зробити картинку для «американських партнерів», щоб показати, який він «миротворець» та що він здатен самотужки зупинити бойові дії — участь України не обов’язкова в такому випадку. Якщо ж ЗСУ будуть завдавати ударів у відповідь, їх звинуватять у порушенні домовленостей, яких не було.

Нагадаємо, президент Зеленський раніше повідомив, що, попри оголошене 19 квітня президентом Росії Володимиром Путіним Великоднє «перемир’я», на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.