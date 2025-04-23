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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
448
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2 хв

Перемир’я з Росією може бути пасткою — в ISW попереджають про ризик нової війни

На думку аналітиків, єдиною гарантією стримування агресії є збереження активної підтримки Заходу, насамперед США.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ISW попереджає про загрозу нової хвилі агресії

ISW попереджає про загрозу нової хвилі агресії

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що потенційна угода про замороження лінії фронту на нинішніх позиціях не зупинить подальших агресивних планів Кремля.

Про це вони повідомили в своєму звіті.

Навпаки, це може дати Росії можливість перегрупуватися та підготувати ґрунт для нової атаки, особливо якщо буде обмежена західна військова допомога Україні.

«Будь-яке перемир’я, яке закріплює статус-кво до повного контролю РФ над окупованими регіонами, не зупинить Кремль. Навпаки, Москва може використати паузу для відновлення сил і розгортання нової фази вторгнення», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що нинішня лінія фронту не є безпечною для України: російські війська перебувають лише за 20–25 км від Харкова, Запоріжжя та правобережної Херсонщини, що дозволяє розгорнути стрімку атаку у разі послаблення української оборони.

ISW звертає увагу на активізацію використання бронетехніки з боку РФ на багатьох ділянках, зокрема в Донецькій області, що може бути частиною плану з поступового просування на південь та схід України.

Також експерти не виключають, що Росія може тимчасово відмовитись від вимоги повного контролю над Донбасом в обмін на стратегічні поступки Заходу — наприклад, зміну політичного курсу України чи обмеження її армії.

«Кремль, найімовірніше, скористається будь-яким перемир’ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї, аби підготуватися до нової війни», — попереджає ISW.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня ЗСУ знищили 944 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.

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