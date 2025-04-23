ISW попереджає про загрозу нової хвилі агресії

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що потенційна угода про замороження лінії фронту на нинішніх позиціях не зупинить подальших агресивних планів Кремля.

Про це вони повідомили в своєму звіті.

Навпаки, це може дати Росії можливість перегрупуватися та підготувати ґрунт для нової атаки, особливо якщо буде обмежена західна військова допомога Україні.

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«Будь-яке перемир’я, яке закріплює статус-кво до повного контролю РФ над окупованими регіонами, не зупинить Кремль. Навпаки, Москва може використати паузу для відновлення сил і розгортання нової фази вторгнення», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що нинішня лінія фронту не є безпечною для України: російські війська перебувають лише за 20–25 км від Харкова, Запоріжжя та правобережної Херсонщини, що дозволяє розгорнути стрімку атаку у разі послаблення української оборони.

ISW звертає увагу на активізацію використання бронетехніки з боку РФ на багатьох ділянках, зокрема в Донецькій області, що може бути частиною плану з поступового просування на південь та схід України.

Також експерти не виключають, що Росія може тимчасово відмовитись від вимоги повного контролю над Донбасом в обмін на стратегічні поступки Заходу — наприклад, зміну політичного курсу України чи обмеження її армії.

«Кремль, найімовірніше, скористається будь-яким перемир’ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї, аби підготуватися до нової війни», — попереджає ISW.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня ЗСУ знищили 944 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.