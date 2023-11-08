Переніс 2 інфаркти і 2 інсульти: у Львові відновлюється захисник, який вивозив загиблих і віддавав рідним

59-річний Іван Голюка вивозив тіла загиблих побратимів та повертав їх рідним для прощання.

У Львові відновлюється 59-річний військовослужбовець Іван Голюка з Коломиї (Івано-Франківська область), який переніс два інфаркти і два інсульти.

Його історію розповіли в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" (Unbroken).

Майор Іван Голюка близько 20 років працював у правоохоронних органах.

Від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав місцевої тероборони. А вже за два місяці ніс службу на Донеччині, де став заступником комбата з морально-психологічного забезпечення.

Пан Іван вивозив тіла загиблих побратимів та повертав їх рідним для прощання.

Втрату кожного побратима він переживав неначе особисту / Фото: UNBROKEN Ukraine

"Допомогти заспокоїтись та пережити втрату побратимів – все це пропускав через себе. Але найважче було дивитись в очі матері і сказати, що її син – вдома. Назавжди", – ось що, за словами Івана Голюки було йому найважчим у його службі.

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Втрату кожного бійця він переживав неначе особисту. Тому з часом чоловікові стало важко не лише на душі, а й на серці. До війни Голюка ніколи не мав проблем зі здоров’ям, але на фронті почав відчувати пекучі болі в ділянці серця. Чоловік не зважав на болі і сумлінно виконував свої обов'язки. На обстеження до медиків потрапив лише за кілька місяців, коли стало вже геть зле.

У Запоріжжі офіцеру діагностували повторний інфаркт. Це значить, що перший він переніс на ногах. Івана одразу прооперували.

Аби відновити кровотік в ушкодженій ділянці серця, медики невідкладно його прооперували й встановили стент. Судини захисника також уразила хвороба, тому запорізькі лікарі скерували пацієнта до Києва на ще одну операцію – аортокоронарне шунтування. Після оперативного втручання Івана відправили до Львова.

Там лікарі підтвердили ще один діагноз – ішемічний інсульт. Окрім цього, обстеження виявило ще один, раніше перенесений інсульт.

"Такі інсульти зазвичай виникають як ускладнення після хірургічних втручань. Саме тому, як нам розповів військовий, він відчував і досі часом відчуває однобічне оніміння в кінцівках. А ось другий інсульт минув значно легше.

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Проблеми з мовленням та координацією рухів тривали лише декілька годин. Пацієнту вчасно провели медикаментозне лікування і він немає неврологічного дефіциту", – пояснює кардіологиня та лікар фізичної реабілітаційної медицини Ганна Бордюженко.

Наразі Іван Голюка відновлюється та почуває себе краще. Його гнітить думка, що він – не зі своїми бійцями.

Іван Голюка відновлюється та почуває себе краще / Фото: UNBROKEN Ukraine

"Там я був на своєму місці. То було нелегко, але я знав що і для чого роблю. А тут ще треба зрозуміти: де ти, хто ти і в якому статусі", – зазначає військовий. Іван певен, якщо здоров’я дозволить, то продовжить службу.

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