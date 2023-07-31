"Переодягали та відправляли на фронт": Росія примусово мобілізувала до 60 000 українських чоловіків

Росіяни заганяють до свого війська і студентів з окупованих територій України.

Росія від початку 2022 року примусово мобілізувала до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк розповів "Радіо Свобода", повідомили в розвідці.

Черняк зазначив, що російські загарбники проводили на окупованих українських територіях "насильницьку мобілізацію", зокрема ловили людей просто на вулицях.

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"Вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", – розповів представник ГУР.

Він також повідомив, що росіяни заганяють до свого війська і студентів з окупованих територій України: "Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює".

"Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] – одразу, за першої ж можливості здатися в полон", – розповів Черняк.

Мобілізація в Росії та Україні

Нагадаємо, за оцінками естонської розвідки, Росія ще довго може підтримувати поточний темп війни за рахунок великих людських ресурсів.

Водночас ветеран АТО та екскомандир штурмової роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що Росія має величезний мобілізаційний резерв, який може сягнути і 10 млн. Однак у ворога виникають проблеми зі здатністю пропускної системи "перетравити" таку кількість мобілізованих.

Щодо мобілізації в Україні, то напередодні Верховна Рада подовжила її дію, а також воєнного стану, ще на три місяці. На думку очільника БФ "Повернись живим" Тараса Чмута, у нинішній війні рано чи пізно всі служититимуть в армії.

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