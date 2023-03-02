Переполох у "Брянській народній республіці": несподівана версія подій від російського правозахисника

За версією Осечкіна, у Кремлі готували напад під "фальшивим прапором" із дуже жорсткими наслідками, але зайшла справжня ДРГ.

Російський правозахисник, засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів свою версію події у Брянській області, отриману з власного джерела.

Про це він написав у телеграм-каналі Gulagu.net.

За інформацією Осєчкіна, Кремль справді запланував напад під "фальшивим прапором", як уже неодноразово було незадовго до 24 лютого 2022 року, "але в жорсткішому вигляді".

"Справжня ДРГ впала як цегла на голову: коридор розчищали під "своїх" терористів, а на годину-півтори раніше туди прийшов РДК (Російський добровольчий корпус)", — пише російський правозахисник.

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За його словами, первинна інформація про чисельність захоплених заручників, загиблих дітей – це просто пропагандисти, які були попереджені заздалегідь, забезпечували свої ділянки виконання завдань з інформаційного супроводу.

"Поки в Службі розібралися, що це зовсім не запланована операція, ДРГ уже пішли дбайливо створеним під "правильних терористів" коридором", — коментує Осєчкін заяву РФ, що "диверсанти" відступили на територію України.

Він вважає, що вилазці РДК у Росії тепер малюють "англо-сакський слід", адже визнати за українськими службами можливість проведення такого кидка – "це означає себе підставити".

Не зовсім зрозуміло, що ще знають ті, хто реально влаштував цю операцію. У морозильниках на готові були "трупи вбитих українських диверсантів". Знаходити їх уже не будуть. Цивільним пощастило набагато більше: там трупозаготівля цілком могла відбуватися в режимі онлайн.Враховуючи пресрелізи про "безжально розстріляних дітей", все мало бути дуже жорстко", – додав правозахисник.

Нагадаємо, що 2 березня Росія заявила про нібито "атаку українських диверсантів" у Брянській області.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного відношення до подій у Брянській області.

Відповідальність за інцидент з обстрілом у Брянській області взяв на себе "Російський добровольчий корпус. ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту на Брянщині.

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