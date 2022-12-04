Переповнені лікарні на окупованому Донбасі і обстріл Херсона: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, активно задіюють авіацію для підтримки наземних угруповань.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 грудня.

Протягом цієї доби росіяни завдали 2 ракетних удари. Також вони здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову, ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти утримують свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. З різнокаліберної артилерії вони обстріляли, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти спрямовують всі зусилля на наступальних діях і намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборонні дії. Артилерійські обстріли РФ зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Окуповані території

Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на окупованій частині Херсонської області. Так, під виглядом боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

У Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство РФ.

Втрати окупантів

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Медзаклади Донецька переповнені пораненими окупантами. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

В Новопсковське територіальне медичне об’єднання окупованої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських військових.

Раніше у ЗСУ розповіли, коли росіяни можуть масовано обстріляти Україну.

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