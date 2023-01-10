Переповнені лікарні в окупованому Бердянську і обстріли на всій лінії зіткнення: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільних на території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 січня.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Синьківки Чернігівської області та Покровки Сумської області.

напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Синьківки Чернігівської області та Покровки Сумської області. На Слобожанському напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни з танків та всього спектру артилерії обстріляли райони населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

напрямку росіяни з танків та всього спектру артилерії обстріляли райони населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії різних типів росіяни обстріляли позиції українських військ в районах Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Дружби, Парасковіївки Донецької області.

напрямку з танків та артилерії різних типів росіяни обстріляли позиції українських військ в районах Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Дружби, Парасковіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки, Первомайського Донецької області.

напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки, Первомайського Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник з танків та всього спектру артилерії обстрілював позиції Сил оборони України в районах Времівки, Великої Новосілки, Вугледара Донецької області.

напрямку противник з танків та всього спектру артилерії обстрілював позиції Сил оборони України в районах Времівки, Великої Новосілки, Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли позиції наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема: Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Втрати

Окупанти продовжують зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні окупованого Бердянська Запорізької області переповнені пораненими, тому загарбники за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.

Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі в РФ та окупованих територіях продовжують заходи з мобілізації.

Удари України у відповідь

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Раніше у ДПСУ розповіли, що Росія потроху перекидає війська з Білорусі на схід України.

Читайте також: