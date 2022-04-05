Переправу у Стоянці для сполучення трасою Київ – Чоп відкриють за два тижні

Переправу у Стоянці для сполучення трасою Київ – Чоп відкриють за два тижні

Крім того, за місяць заплановане відновлення залізничного сполучення від Святошина до Клавдієвого.

У селі Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп розпочалася підготовка до спорудження тимчасової переправи через річку Ірпінь замість зруйнованого моста.

Пр це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Тимчасову переправу для сполучення трасою Київ – Чоп обіцяють відкрити приблизно за два тижні.

Президент Володимир Зеленський 4 квітня оглянув дорогу зі знищеною технікою російської армії, а також зруйнований міст. Глава держави пообіцяв, що частину мосту через річку Ірпінь відремонтують та відкриють за декілька місяців.

Зеленський також відвідав зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. Тут для зведення тимчасової переправи знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт триватиме два-три місяці.

Крім того, за місяць заплановане відновлення залізничного сполучення від Святошина до Клавдієвого.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що в Україні вже розпочали роботу для підготовки відновлення нормального життя у звільнених районах.