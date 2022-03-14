"Перепрошую в українського народу": полонений російський строковик розповів, як потрапив на війну

Окупант розповідає, що після полону до нього добре поставились.

Полонений російський строковик Ніфонов Анзар, який воював проти України, перепросив в українців. Він розповів, що вирішив здатись у полон

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Про це він розповів на пресконференції з іншими полоненими строковиками з РФ 14 березня.

"У лютому за наказом полковника ми вирушили на навчання. 24 лютого ми рушили у бік України. Спали у танках. Як почалися перші бої наш командир вирішив розвернутися і йти пішки в ліс, ми бродили. У місті Ромни ми здалися в полон. Тут добрі люди, переодягнули нас, дали медикаменти. Поставились до нас добре. Це безглузда війна, на яку нас закинули. Перепрошую у всього українського народу, тому що ми прийшли до вас зброєю, бомбимо ваші міста", - заявив російський солдат.

Нагадаємо, полонений 22-річний російський військовий-строковик із Москви Олександр Морозов розповів, як прибув воювати до України під виглядом навчань та потрапив у полон.

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