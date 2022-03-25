Переселенці з районів бойових дій отримають тимчасове житло - Зеленський

Зеленський зауважив, що це буде тимчасове житло.

Уряд готує нову програму підтримки для переселенців тих районів, які постраждали найбільше від війни, розв'язаної Росією.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 березня.

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"Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя", - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що усі деталі програми "Єпідтримка" невдовзі повідомить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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