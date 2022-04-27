Переселенців на Черкащині селять у покинуті будинки, які облаштовують всією громадою, влада обіцяє і роботу

Переселенців на Черкащині селять у покинуті будинки, які облаштовують всією громадою, влада обіцяє і роботу

Все більше людей із зони бойових дій вимушені виїжджати родинами і вже зареєстровано майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб.

За даними міжнародної організації з міграції в Україні переміщених людей значно більше - 6,5 мільйонів. Їх селять у студенські гуртожитки, вільні квартири та порожні хати, про це йдеться в ТСН.

До черкаського села Саморідня з рідного Мирнограда, на Донеччині, родина Мельникових із бабусею діставалася ледь не з тиждень. «Їхала всю дорогу - куди ідемо, навіщо, кому ми потрібні у чужому краю, коли, Слава Богу, все так гарно! Я навіть не могла подумати», - каже переселенка.

Спочатку навіть у відносно безпечній Черкащині –двійнята- п’ятикласники Петро та Павло, кажуть рідні, здригались і боялися всього. Дітям снились жахіття і вони спали із батьками. Коли родина вдома ще пакувала речі, навколо їхнього міста вже все вибухало. "Звуки вже були, скло тремтіло, стіни тремтіли, все тремтіли", - розповідає мама сімейства.

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У будинку, який їм дістався, років із сім ніхто не жив. Мешканці села хату трохи примарафетили, а вже далі переселенці господарюють самі. Їсти готують у грубі, піч бачать уперше, тож для куховарства її ще не опанували.

За два тижні двійнята звикли і вже почуваються як у себе вдома. Але через відсутність Інтернету навчатися віддалено не можуть, то ж цілковито занурилися в нове для себе - сільське життя. «Поки все нормально, я за воду відповідаю, Допомагаю мамі готувати», - каже Павло.

У брата Павлика - Петрика інші обов’язки. «Тату допомагаю цвяхи витягувати, прибираю, допомагаю колоти дрова, ношу», - каже хлопчик.

У Саморідні залишилося тільки три порожні хати. Місцеві не нахваляться тутешніми перевагами. «Магазину у нас немає, гроші немає, де витрачати - це плюс», - жартома кажуть люди.

Лариса Піскова шукала власників порожніх садиб і домовлялася з ними за поселення внутрішньо переміщених.

«Люди розуміють проблему переселенців і вони з радістю погоджувалися. Ключі передавали , казали місця, де можуть лежати ключі і давали дозвіл, щоб ми там облаштовували», - розповідає Лариса.

Олексій Поліїт купив хату собі під дачу, сам років із десять тому на Черкащину переїхав із Харкова. Тепер разом із Ларисою та її чоловіком Сергієм зібралися на толоку в очікуванні нових родин із зон бойових дій. «Закатати рукави, громада відгукується, збіжиться пів села, пару днів і ця хата буде лялечка, приїздіть живіть рік-два-три», - каже Олексій.

Посуд, одяг, електроплитку і звісно, харчі, з цим переселенцям допомагають волонтери та місцеві. «Вчора старий дідусь прийшов з другого села із рюкзаком, картоплю приніс, яйця приніс. «Я знаю, що таке дітки, беріть, беріть, так треба». Дай Бог йому здоров’я …», - каже бабуся сімейства Мельникових.

У цій громаді жила 21 тисяча людей, а додалося ще 10 тисяч переселенців, щоправда, зареєстрована лише третина. Щоб їм якось триматися на плаву - місцева влада «ставить» на бізнес, який із зон бойових дій переміщається до безпечніших регіонів.

Віталій Мацюк каже, що незабаром відкриють швацький цех. Майстринь теж шукають поміж переселенців. «Швейних машинок мої друзі знайшли за кордоном, ми думаємо, як сюди із передати, і почати пошиття одягу. Ми отримали перші матеріали, липучки для виробництва бронежилетів, думаємо над пошиттям форми», - додає він.

А ще закликають усіх переселенців засаджувати городи. Із посадковим матеріалом та секретами обробітку - місцеві обіцяють допомогти. «Хто не знає, це не проблема, аби було бажання, все це зробимо. Готові, деякі питали, щоб взяти сотки», - розповідають місцеві.

Люди хоч і обживаються на новому місці, все облаштовують, та все ж їхні думки там – удома. «Щоб скоріше скінчилася ця клята війна, так хочеться додому, душа розривається і все. Обов’язково вернемося», - кажуть переселенці.

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