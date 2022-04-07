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Переселенців закликали залишити Дніпропетровську область через загрозу загострення

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Переселенців закликали залишити Дніпропетровську область через загрозу загострення

Getty Images

Обласна влада не закликає залишати домівки жителів області, рішення про виїзд закликали ухвалювати самостійно.

Влада Дніпропетровської області просить виїхати з регіону внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебуваютьтам. Це пов'язано із ситуацією на донецькому напрямку, яка може загостритися, тож кількість переселенців у Дніпропетровській області може збільшитися в рази. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Тому просимо всіх внутрішньо переміщених осіб, які хочуть та можуть виїхати, переїжджати до західних регіонів України. Це зменшить навантаження на наші громади і допоможе впоратися із можливим напливом людей", – закликав голова облради.

Він також повідомив, що щодня з Дніпра та Кривого Рогу курсують евакуаційні потяги. Виїхати можна і власним транспортом, адже дороги відкриті.

"Обласна влада не закликає залишати домівки жителів Дніпропетровщини. Рішення про виїзд ухвалюйте самостійно", – наголосив Лукашук.

"Я наголошую: причин для паніки немає! Наразі ситуація на Дніпропетровщині стабільна і знаходиться під повним контролем Збройних сил України. На всіх напрямках – херсонському, донецькому, харківському, запорізькому – наші ЗСУ зараз міцно тримають оборону", – зазначив голова облради.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов рекомендував деяким жителям міста, хто виїхав, не повертатися, а також евакуюватися певним категоріям населення. Крім того, він закликав переселенців не затримуватися в місті.

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