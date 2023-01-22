"Пересидіти не вийде": Подоляк звернувся до західних партнерів щодо війни в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав усіх об’єднатись та надати Україні військову допомогу та всі необхідні ресурси.

Про це йшлося у його Twitter.

"Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і українська частина команди бореться за виживання судна. "Перечекати/відсидітися" не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України", - зазначив Подоляк.

Зазначимо, що радник зробив допис у Twitter після оприлюднення інформація щодо низки країн, які не можуть передати Україні танки Leopard, що допоможуть протистояти Росії, без згоди Німеччини.

Надання Україні танків Leopard: подробиці

22 січня у Польщі анонсували "нестандартні дії" для переконання Німеччини щодо Leopard для України.

Напередодні глава Польщі Анджей Дуда розповів про передавання Україні 14 танків Leopard 2.

Водночас прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за відмову у передаванні Україні танків Leopard 2.

Після нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн" сотні людей вийшли на мітинг у Берліні із протестом проти зволікання уряду Німеччини у постачанні Україні танків Leopard.

Нагадаємо, попри очікування заяви про передавання танків на "Рамштайні", Німеччина, яка є країною-виробником "Леопардів", країна не надала цю військову техніку україні.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запланував відвідати Україну. Щодо танків Leopard, Пісторіус заявив, що Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США.