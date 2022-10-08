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"Перестановки у владі РФ лише підвищують деморалізацію серед генералітету і командування" – експерт

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"Перестановки у владі РФ лише підвищують деморалізацію серед генералітету і командування" – експерт

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

З’ясування стосунків всередині політичної і військової верхівок Росії призводять до поразок російських військ на війні.

Зміни та перестановки у російській владі напряму впливають на загарбницьку армію та її провали у війні проти України.  

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. 

"Перестановки можуть бути. І нам вони лише на користь. В Росії зараз відбувається багато перестановок в армії, і відбувалися до цього. Змінювалися керманичі Чорноморського флоту Росії, якщо говоримо про окупований Крим. Ці перестановки лише підвищують деморалізацію серед генералітету і командування російських військ. І призводять до того, що жодного покращення не відбувається. Це призводить до з’ясування стосунків всередині на фоні поразок російських військ на полі бою. І в цій ситуації буде так само", - зазначив експерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін бореться із найсерйознішою внутрішньополітичною кризою за час свого 23-річного правління.

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Дата публікації
Перегляди
894
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