Перестановки в уряді Путіна: військове командування РФ боїться репресій і намагається показати успіхи – Тимочко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що окупаційним військам Росії не вдалося досягти масштабної чи успішної операції на півночі Харківської області. Основне завдання ворога – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської область.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Спостерігаємо ситуацію на півдні, в районі Кринок – дуже активні бої. Складається враження, що або дуже якісь терміни підтискають російську армію, або генерали, відповідальні за конкретні напрямки, побоюються внутрішніх репресій від свого керівництва. Можливо, це з урахуванням того, що на міжнародній арені в Росії далеко не найкраща ситуація, намагаються зараз всіма силами і засобами атакувати наші війська зі сподіванням на те, що на якомусь з напрямків вони можуть прорвати нашу оборону і досягти якихось результатів для того, щоб як мінімум не потрапити під внутрішні репресії", - розповів він.

Тимочко зауважив, що все військове командування російської окупаційної армії прекрасно розуміє – якщо президент-диктатор Володимир Путін почав перестановки в себе в уряді, в своїй команді, ця хвиля змін дотягнеться і до них.

"І якщо найближче оточення Путіна може мати гарантію, що міняються на посадах, але не потрапляють в якусь репепресивну систему, то всі, хто нижче стоять в ешелоші управління російської влади, для них загрози абсолютно серйозні. Путін сподівається на успіхи на лінії фронту, щоб репрезентувати їх на міжнародній переговорній арені. Звичайно, активність ворожих сил буде напевно посилюватись", - резюмував Іван Тимочко.

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