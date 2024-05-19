Перестановки в уряді Путіна: військове командування РФ боїться репресій і намагається показати успіхи – Тимочко

Іван Тимочко розповів про ситуацію на фронті та де окупанти посилили наступ.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що окупаційним військам Росії не вдалося досягти масштабної чи успішної операції на півночі Харківської області. Основне завдання ворога – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської область.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Спостерігаємо ситуацію на півдні, в районі Кринок – дуже активні бої. Складається враження, що або дуже якісь терміни підтискають російську армію, або генерали, відповідальні за конкретні напрямки, побоюються внутрішніх репресій від свого керівництва. Можливо, це з урахуванням того, що на міжнародній арені в Росії далеко не найкраща ситуація, намагаються зараз всіма силами і засобами атакувати наші війська зі сподіванням на те, що на якомусь з напрямків вони можуть прорвати нашу оборону і досягти якихось результатів для того, щоб як мінімум не потрапити під внутрішні репресії", - розповів він.
Тимочко зауважив, що все військове командування російської окупаційної армії прекрасно розуміє – якщо президент-диктатор Володимир Путін почав перестановки в себе в уряді, в своїй команді, ця хвиля змін дотягнеться і до них.
"І якщо найближче оточення Путіна може мати гарантію, що міняються на посадах, але не потрапляють в якусь репепресивну систему, то всі, хто нижче стоять в ешелоші управління російської влади, для них загрози абсолютно серйозні. Путін сподівається на успіхи на лінії фронту, щоб репрезентувати їх на міжнародній переговорній арені. Звичайно, активність ворожих сил буде напевно посилюватись", - резюмував Іван Тимочко.
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