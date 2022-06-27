Припиніть телефонувати Путіну: в МЗС Латвії відреагували на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці

Припиніть телефонувати Путіну: в МЗС Латвії відреагували на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав світових лідер припинити телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Він наголосив, що після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Росія заслуговує на ще більше санкцій.

Про це Едгарс Рінкевичс написав у соціальних мережах.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до суду, а до того перестаньмо телефонувати у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

Another horrible Russian war crime- missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 27, 2022

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.

Зазначимо, що начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб наразі не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили всі наявні сили.

Запуск ракет по торговельному центрі в Кременчуці радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав "ракетною Бучею". І додав, що метою окупантів є відвертий терор проти цивільних українців.

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