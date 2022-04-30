Перестрілка між чеченцями та бурятами біля Чорнобаївки: Арестович назвав переможців

Конфлікт розпочався через незгоду з тим, "як ділити награбоване" і "хто піде в першу лінію чергувати".

У масовій перестрілці між російськими окупантами, яка сталася у ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованій Киселівці біля Чорнобаївки, група військових російської армії з Бурятії перемогла чеченських “тіктокерів”.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі каналу "Фейгін Live".

“Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив, бо це серйозні хлопці... А кадировці – це тікток-війська. Якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано. Так ось, буряти – хлопці прості, натхненні, вони перемогли", – сказав Арестович.

За його словами, конфлікт між російськими солдатами розпочався через незгоду з тим, "як ділити награбоване" і "хто піде в першу лінію чергувати".

Перестрілку між національними групами у російській армії Арестович назвав свідченням того, що війна у них посилює "тільки погане", тому такі деморалізовані російські військові "принесуть у свої домівки" невмотивовану агресію та насильство.

"Посилення міжнаціональних конфліктів, деморалізація, садизм тощо. Треба зрозуміти дуже просту річ: усім цим людям забезпечений посттравматичний стресовий розлад, всі вони будуть абсолютно деморалізовані і повернуться до Росії, коли війна закінчиться. Як ви думаєте, що вони принесуть туди, де вони живуть?” - задав риторичне запитання радник голови ОПУ.

Раніше військова розвідка повідомляла, що у вогневому протистоянні між чеченцями та бурятами було задіяно близько сотні російських солдатів, точна кількість поранених і загиблих невідома.

Нагадаємо, українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті "битком". Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників.

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