Перестрілка на кордоні і ворожа артилерія: на Сумщині від атак росіян загинули 2 людини, ще 8 – поранені.

Перестрілка на кордоні і ворожа артилерія: на Сумщині від атак росіян загинули 2 людини, ще 8 – поранені.

У Білопільській громаді росіяни влаштували перестрілку на прикордонні.

За добу, 29 червня, російські окупанти вкотре обстріляли територію Сумщини з мінометів, реактивної артилерії та безпілотника. Загалом внаслідок ворожих ударів дві людини загинули, ще 8 – поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але українські захисники його знищили.

Увечері, близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина поранена.

У Краснопільській громаді від 11:00 до 12:00, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ – 25 та 47 приходів, відповідно.

В обід ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Одна людина загинула, троє – поранені.

У Великописарівській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь – 3 прильоти. Одразу після цього окупанти випустили з гелікоптера на території РФ 10 ракет. Внаслідок атаки був пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда.

Увечері росіяни випустили ще 4 ракети. Одна людина загинула, четверо – поранені.

У Хотіньській громаді було 17 пострілів з міномету. Жертв та руйнувань немає.

Раніше у Генштабі повідомили, що Росія розгортає біля Сумщини реактивні системи залпового вогню "Град".

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