Перестрілка в Урзуфі між російськими військовими та кадировцями: нові подробиці та відео

Навіть місцеві колаборанти зазначають, що шоковані таким "російським світом".
В окупованому селі Урзуф під Маріуполем справді сталася стрілянина, хоча помічники Кадирова це заперечували.
Про це заявив так званий "глава села", колаборант Іван Топузов, повідомляє Телеграм-канал ASTRA.
Колаборант проговорився
За його даними, є жертви. Топузов зазначив, що не знає, хто брав участь у перестрілці, і припустив, що це були російські військові.
"Жертви там є, але скільки точно — я не знаю. Там "комендатура" точно була, але з ким саме вона була, я не можу сказати. Але "комендатура" заспокоювала цих товаришів, а хто вони були, точно не знаю. Частина з них тому що були і в цивільному одязі, але вони теж були військовими", – заявив колаборант.
Що говорить українська сторона
Раніше про перестрілку між "кадировцями" та російськими військовими в окупованому селищі Урзуф під Маріуполем повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та прес-служба легітимної Маріупольської міської ради.
За однією з версій, "кадировець" напився та розстріляв російських військових та цивільних.
За даними Андрющенка, внаслідок перестрілки загинули щонайменше четверо окупантів. Він також пише, що загинули семеро цивільних — дві дівчини-підлітка, четверо хлопців та одна доросла жінка.
Після перестрілки в селі запровадили карантин, в'їзд та виїзд із села закрито.
Місцеві скаржаться на окупантів
У місцевому паблику написали: "Люди гір зіпсували всім відпочинок. У себе вдома вони так не поводяться. Коли вже прийде на них управа".
"Ми не до чого" — соратники Кадирова
У свою чергу посібник Кадирова, чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв назвав інформацію про те, що у перестрілці брали участь "кадировці", "дешевою фальшивкою" та "фейком".
Також у Мережі з'явилося відео з місця інциденту.
Переглянути відео можна за посиланням.