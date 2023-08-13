Перестрілка в Урзуфі між російськими військовими та кадировцями: нові подробиці та відео

В окупованому селі Урзуф під Маріуполем справді сталася стрілянина, хоча помічники Кадирова це заперечували.

Про це заявив так званий "глава села", колаборант Іван Топузов, повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Колаборант проговорився

За його даними, є жертви. Топузов зазначив, що не знає, хто брав участь у перестрілці, і припустив, що це були російські військові.

"Жертви там є, але скільки точно — я не знаю. Там "комендатура" точно була, але з ким саме вона була, я не можу сказати. Але "комендатура" заспокоювала цих товаришів, а хто вони були, точно не знаю. Частина з них тому що були і в цивільному одязі, але вони теж були військовими", – заявив колаборант.

Що говорить українська сторона

Раніше про перестрілку між "кадировцями" та російськими військовими в окупованому селищі Урзуф під Маріуполем повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та прес-служба легітимної Маріупольської міської ради.

За однією з версій, "кадировець" напився та розстріляв російських військових та цивільних.

Місце перестрілки

За даними Андрющенка, внаслідок перестрілки загинули щонайменше четверо окупантів. Він також пише, що загинули семеро цивільних — дві дівчини-підлітка, четверо хлопців та одна доросла жінка.

Місце перестрілки / Фото: ASTRA

Після перестрілки в селі запровадили карантин, в'їзд та виїзд із села закрито.

Місцеві скаржаться на окупантів

У місцевому паблику написали: "Люди гір зіпсували всім відпочинок. У себе вдома вони так не поводяться. Коли вже прийде на них управа".

"Ми не до чого" — соратники Кадирова

У свою чергу посібник Кадирова, чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв назвав інформацію про те, що у перестрілці брали участь "кадировці", "дешевою фальшивкою" та "фейком".

Також у Мережі з'явилося відео з місця інциденту.

Переглянути відео можна за посиланням.