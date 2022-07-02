Пересуваються з охороною: у Херсоні колаборанти і військові РФ бояться спротиву місцевих

Пересуваються з охороною: у Херсоні колаборанти і військові РФ бояться спротиву місцевих

Російські військові та їхні посіпаки бояться спротиву місцевого населення, який наростає в Херсонській області.

Російські окупанти стикаються з дедалі більшою активністю партизанів на півдні України, що робить для них утримання регіону проблематичним завданням.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб повідомляє, що на Південнобузькому напрямку російські військові зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні просування підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, у захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

Не так давно у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

А поблизу міста Гола Пристань підірвали автомобіль колаборанта Олексія Ковальова. Проте, що із самим колаборантом, наразі невідомо.

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