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"Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх": Подоляк про п’ять цілей України у війні

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"Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх": Подоляк про п’ять цілей України у війні

Фото: Associated Press

Подоляк наголосив, що необхідна максимальна міжнародна ізоляція режиму Кремля.

Результатом війни з Росією має стати не просто розгром її військ, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.    

Він назвав пʼять цілей українського контрнаступу:

1. Вигнання Росії з України. 
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон. 
3. Демілітаризація РФ. 
4. Знищення репутації "імперії зла". 
5. Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх".

Нагадаємо, Подоляк заявив про демонтаж проросійської політики в Україні.

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