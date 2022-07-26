"Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх": Подоляк про п’ять цілей України у війні

Результатом війни з Росією має стати не просто розгром її військ, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він назвав пʼять цілей українського контрнаступу:

1. Вигнання Росії з України.

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.

3. Демілітаризація РФ.

4. Знищення репутації "імперії зла".

5. Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх".

Нагадаємо, Подоляк заявив про демонтаж проросійської політики в Україні.

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