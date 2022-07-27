В окупованому Маріуполі зростає рівень смертності

Протягом минулого тижня в одній в міській лікарні швидкої допомоги померло 36 маріупольців. Середній вік померлих 60 років.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Всього в середньому на лікуванні перебуває 170 осіб. За словами чиновника, виходить, що за тиждень в медзакладі помирає не менш 20% від усіх хворих - кожен п’ятий. До слова, до війни рівень смертності в лікарнях не перевищував 5%.

"Попри зменшення людей в 4-5 рази, смертність від природних причин зросла вже в п’ятеро і зберігає тенденцію росту. Окупанти перетворили Маріуполь на Жданов без всякого перейменування за фактом відношення до людей. Маріуполь в окупації - типовий Жданов. Жданов - це руйнація та вбивство цивільних щодня", - наголосив він.

Маріупольці, евакуюйтесь поки є коридор мовчазної згоди. Це - єдиний шанс пережити окупацію.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі росіяни оголосили про завершення видавання гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Крім того, місцевим мешканцям вони надають "питну" воду, яку набирають в річках. Крім того, для часткового розселення містян в Приморському районі окупанти будують бетонні бараки.

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