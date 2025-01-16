Перетворили на металобрухт: ЗСУ знищили російський ЗРК "Стріла-10"

Українські бійці продовжують нищити ворога та його техніку.

Зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” російського виробництва, що намагався атакувати українські позиції, був знищений у посадці на сході України завдяки виявленню та точному коригуванню вогню розвідниками 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” разом із суміжним підрозділом.

Про це повідомила пресслужба бригади.

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За інформацією пресслужби, російські військові зачаїлися в посадці, намагаючись непомітно атакувати українські сили. Однак завдяки використанню БпЛА FlyEye 3.0, українські розвідники виявили ворожу техніку та коригували артилерійський удар, який перетворив ЗРК “Стріла” на металобрухт.

"Вони самі отримали по вістрю. Тут чітко спрацювали розвідники із розвідроти бригади "Маґура", – йдеться в повідомленні.

Точний удар українських розвідників: російський ЗРК “Стріла-10” знищено на сході України

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ.

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