Перетворили на металобрухт: ЗСУ знищили ворожий Су-25 на Донбасі

Незабаром очікується більше подробиць.
Українські воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили ворожий літак Су-25.
Про це вони повідомили на офіційній сторінці.
Літак було збито на Торецькому напрямку.
"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 лютого, під час чергової ворожої атаки наші захисники застосували експериментальну зброю, внаслідок чого і було збито керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі.
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