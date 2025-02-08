Перетворили на металобрухт: ЗСУ знищили ворожий Су-25 на Донбасі

Українські воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили ворожий літак Су-25.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Літак було збито на Торецькому напрямку.

"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого, під час чергової ворожої атаки наші захисники застосували експериментальну зброю, внаслідок чого і було збито керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі.

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