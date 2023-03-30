"Перетворилося на бійню": американський генерал розповів, скільки вагнеревців штурмують Бахмут

Майже 6 тисяч професійних найманців російської ПВК "Вагнер" беруть участь у боях за місто Бахмут Донецької області.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час виступуу, який транслював канал CNN.

Американський воєначальник уточнив, що їх підтримують ще 20-30 тисяч завербованих рекрутів, серед яких багато зеків із російських в'язниць.

"ЗСУ завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань. За останні 20 днів росіяни нітрохи не просунулися ні в Бахмуті, ні навколо нього. Для ЗС РФ це місце перетворилося на бійню", — сказав Міллі.

Водночас, голова комітету начальників штабів наголосив на небезпеці ПВК "Вагнер" через її діяльність в інших країнах, зокрема, в Африці. Більшість найманців — це колишні солдати російської армії.

"Це небезпечне групування, вони досить великі та потужні. Можливо, вони представлені десь у Європі та на Близькому Сході. Кілька років тому в Сирії батальйон "вагнерівців" атакував наші позиції, але був знищений", — підсумував американський військовий.

Ситуація у Бахмуті

Бахмут Донецької області залишається головною метою наступу ЗС РФ. Окупанти не припиняють обстрілювати місто.

Російські зусилля навколо Бахмута, ймовірно, досягнули кульмінації. І попри те, що атаки можуть відновити — значних здобутків це вже не принесе. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Мінборони Великої Британії оцінило, що наступ РФ на Бахмут зупиняється і що ЗС РФ можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та на напрямку Сватове-Кремінна.

Речник Східного угруповання Збройних сил України полковник Сергій Череватий попередив, що нещодавнє зменшення кількості російських наземних нападів поблизу Бахмута потребує додаткового аналізу. Він зазначив, що 25 березня російські війська здійснили 18 наземних атак поблизу Бахмута, але останнім часом у цьому районі здійснювали 40-50 атак на день, припускаючи виснаження сил ПВК "Вагнер", які вже не в змозі на одинці продовжувати штурми, але можуть збільшити свій темп до попередніх рівнів за допомогою російських регулярних сил.

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