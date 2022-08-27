"Перетворюють на гітлерюгенд": окупанти вчать дітей з Маріуполя стріляти і ненавидіти Україну (фото)

У цьому таборі у селі Мелекіне Маріупольського району дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У Мелекіне вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну", – йдеться в заяві.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати дітей до шкіл, які будуть працювати за програмами РФ.

Водночас окупанти не забезпечують маріупольців навіть життєвонеобхідним – питною водою, тож люди черпають воду з калюж.

Поки у Маріуполі велика пожежа, рятувальники "ДНР" закрили на неї очі

Читайте також: