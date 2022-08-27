"Перетворюють на гітлерюгенд": окупанти вчать дітей з Маріуполя стріляти і ненавидіти Україну (фото)

Колаборанти російських загарбників створили табір, у якому промивають мозок маріупольським дітям.
У цьому таборі у селі Мелекіне Маріупольського району дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.
Про це повідомила Маріупольська міськрада.
"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У Мелекіне вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, у Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати дітей до шкіл, які будуть працювати за програмами РФ.
Водночас окупанти не забезпечують маріупольців навіть життєвонеобхідним – питною водою, тож люди черпають воду з калюж.
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