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"Перетворюють на гітлерюгенд": окупанти вчать дітей з Маріуполя стріляти і ненавидіти Україну (фото)

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"Перетворюють на гітлерюгенд": окупанти вчать дітей з Маріуполя стріляти і ненавидіти Україну (фото)

Фото: Маріупольська міська рада

Колаборанти російських загарбників створили табір, у якому промивають мозок маріупольським дітям.

У цьому таборі у селі Мелекіне Маріупольського району дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У Мелекіне вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну", – йдеться в заяві.

Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада
Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада
Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати дітей до шкіл, які будуть працювати за програмами РФ.  

Водночас окупанти не забезпечують маріупольців навіть життєвонеобхідним – питною водою, тож люди черпають воду з калюж.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4247
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