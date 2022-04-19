"Перетягнули на свій бік хіба що деяких маргіналів": Зеленський про "успіхи" окупантів на півдні України

"Перетягнули на свій бік хіба що деяких маргіналів": Зеленський про "успіхи" окупантів на півдні України

На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоч щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами.

Утім, мешканці тимчасово окупованих громад Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших мають чітку українську позицію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до народу 19 квітня.

"Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність, підтримують нашу національну державність. Я вдячний всім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших за цю чітку українську позицію. Жодної співпраці з окупантами, жодної підтримки колабарантам. Чим більше принциповими ми будемо, тим швидше повернеться нормальне життя", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що дії Росії на півдні України "виглядають жалюгідно".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що держава б уже завершила війну, якби отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує.

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