Перевага окупантів руйнується: у РФ закінчується час для прориву в Україні - Bloomberg

Армія РФ упродовж кількох місяців досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Перевага окупаційної армії починає руйнуватися.

Про це пише Bloomberg.

Як пише видання, вікно для російського прориву звужується, навіть попри те, що Росія продовжує обстрілювати ракетами і безпілотниками українські міста, зокрема, енергетичну інфраструктуру.

Невдалою виглядає спроба росіян відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області.

Тим часом Україна стверджує, що завдає "дуже великих втрат" російським військам у боях навколо міста Вовчанськ.

Окупантам не вдалося і значно просунутися вперед після взяття стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

"Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ", – вважає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій сказав Руслан Пухов.

Путін не відмовляється від планів

У виданні також йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні, і що Росія буде воювати стільки, скільки буде потрібно для перемоги в Україні.

"Перспективи Росії здобути перемогу в цьому році значно зменшилися в результаті" відновлення поставок зброї і допомоги. Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено, і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки", – заявив старший науковий співробітник з питань наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Він додав, що рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, додають автори.

"Безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо в питанні заміни загиблих і поранених військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, хоча проблема з кадрами залишається актуальною для армії", – мовиться в повідомленні.

Додамо, окупаційна армія Росії просунулася в районі Часового Яру Донецької області на тлі наступальних операцій на цій ділянці фронту.

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