"Перевага" противника обернеться на його слабкість – командир про наступальну операцію РФ

На думку військового, росіяни намагаються за будь-яку ціну досягти успіхів на фронті.

Масштабна наступальна операція Росії рано чи пізно закінчиться, і "перевага" противника обернеться на його слабкість — ймовірно, через брак ресурсів ворог не зможе утримувати позиції.

Про це розповів "Українській правді" командир першої ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес", лейтенант Антон Шмагайло (позивний "Бандерас").

Як повідомив Шмагайло, ситуація на фронті зараз складна, попри втрати ворог також отримує поповнення, не шкодуючи свого особового складу через його некомпетентність.

"Ці люди переважно неосвічені та погано підготовлені. Під час допитів полонені, яких ще недавно гнали на штурми, розповідають, що їх підготовка тривала менше тижня. Тобто Росія просто жене свою масу на смерть", – сказав командир.

За його словами, зараз противник намагається за будь-яку ціну досягти успіхів на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Однак, масштабна наступальна операція армії РФ рано чи пізно закінчиться. Цілком ймовірно, що тоді "перевага" противника обернеться на його слабкість", – додав військовий.

Як вважає Шмагайло, через брак ресурсів ворог не зможе утримувати позиції.

"Війна – це безкінечні уроки, і ми не знаємо, яким буде наступний урок для нас і для ворога", – підкреслив командир.

Нагадаємо, раніше Шмагайло повідомив, що ворог не залишає спроб захопити Куп’янськ. Зокрема, він зауважив, що окупанти планують досягти цієї мети до Нового року.

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