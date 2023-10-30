“Перевага над Росією є”: Федоров про те, як в Україні збільшилось виробництво дронів

В Україні більш ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів порівняно з минулим роком.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

“Ми зробили вже такий пілотний проєкт “Армія дронів”. Ми прийняли десятки постанов, законів, дерегулювали цей напрямок, збільшили фінансування. І якщо порівнювати цей рік і минулий рік, то більше ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів, які наші Збройні сили, взагалі всі Сили оборони, отримають до кінця року”, — сказав Федоров.

“Якщо говоримо про дрони, то є категорії, в яких нам вдалося отримати перевагу. Це, наприклад, коптери. Ми більше виробляємо коптерів. Уже перевага у нас є”, — зазначив міністр цифрової трансформації.

“Є напрямки, де ми зараз побудували виробництво, великі заводи і в нас буде перевага завтра або через місяць. А є напрямки, які нам потрібно допрацьовувати ще по багатьох компонентах”, — додав Федоров.

Так, наприклад, каже він, у росіян є “Ланцети”: “Ця категорія у нас провисала і ніколи не було аналогів, які хоча б трошки наблизилися до “Ланцетів”. Але сьогодні є вже під десяток компаній, які розвивають подібні технології, однак до масового виробництва ще не перейшли. Але це питання місяців, коли ми також наздоженемо в цьому напрямку Росію”.

Тобто, пояснює Федоров, є певні категорії, підкатегорії, де ми наздоганяємо, є ті, де ми перемагаємо: “І насправді це війна, яка розвивається кожного дня. Кожного ранку я отримую інформацію про вражену дронами техніку окупантів, про знищений особовий склад”.

“Також я отримую інформацію щодо частот, наприклад, на яких частотах почали працювати FPV-дрони у росіян, які нові комплектуючі вони почали застосовувати, який зв'язок”, — говорить міністр цифрової трансформації.

“І ми все це аналізуємо і далі вже приймаємо рішення і доносимо це рішення до виробників, спілкуємося, консультуємося, що нам потрібно змінити в наших дронах, в наших частотах, в нашому РЕБі для того, щоб продовжувати вести бій в цій війні технологій”, — зазначив він.

“І повірте, у нас є певні категорії дронів, яких ми в минулому році закупали 300 штук, а в цьому році будемо виробляти десятки тисяч. Ми запустили програму, по суті, в березні, і за ці трохи більше, ніж півроку вже результат ось такий. В наступному році він буде набагато більший”, — резюмував Федоров.

Раніше в Мінцифри повідомили, що “Армія Дронів” за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога.

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