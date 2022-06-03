Перевагу надають україномовним: російські окупанти набирають найманців для формування ДРГ

Командування російської армії набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп, щоб надалі застосовувати їх в Україні.

Перевагу окупанти надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською.

Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 3 червня.

"Командування збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", – повідомив речник оборонного відомства.

Мотузяник також поінформував, що в тимчасово захопленому Херсоні російські окупанти розграбували магазин "Епіцентр". Награбоване одразу вивезли до окупованого Криму.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони України повідомили, що Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки та ракет через втрати у війні.

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