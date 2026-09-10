Перевага України тане: екскерівник Google зробив тривожний прогноз щодо війни — The Washington Post

Війна в Україні / © ТСН

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Росія дедалі швидше адаптується до українських технологічних рішень, нарощує виробництво озброєнь і може готувати нову масштабну мобілізацію. Через це одна з ключових переваг України — швидкість технологічних інновацій — поступово зменшується.

Про це заявив колишній генеральний директор Google і керівник Special Competitive Studies Project Ерік Шмідт у своїй колонці для The Washington Post після чергової поїздки в Україну, де він працює з українськими військовими над розвитком технологій для поля бою.

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За його оцінкою, Росія переходить до моделі затяжної війни на виснаження, залучаючи дедалі більше промислових і людських ресурсів. Шмідт вважає, що Україні буде складно конкурувати з такими масштабами без суттєвого збільшення західної підтримки.

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Протягом більшої частини війни Україна мала перевагу завдяки здатності швидко створювати й адаптувати нові системи. Українські інженери могли розробити нову зброю, випробувати її на фронті та вдосконалити за кілька тижнів.

Однак, за словами Шмідта, Росія навчилася швидше реагувати на українські розробки. Зокрема, після появи українських дронів-перехоплювачів проти «Шахедів» російські війська почали застосовувати швидші реактивні версії безпілотників, які складніше збивати.

Також він стверджує, що Росія працює над власним супутниковим угрупованням, яке потенційно може конкурувати зі Starlink, що використовується українськими військовими для зв’язку й управління безпілотниками.

Україні бракує виробничого масштабу

Шмідт називає однією з головних проблем України нестачу достатньої кількості озброєння, а не відсутність технологічних рішень.

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За його словами, українські командири часто знають, які системи їм потрібні для протидії російським військам, але не мають їх у необхідній кількості.

Один із командирів розповів йому, що підрозділ припинив пошук нових цілей, оскільки не мав достатньо дронів навіть для ураження вже виявлених.

На думку Шмідта, у сучасній війні вирішальним стає саме масштаб виробництва. Йдеться не про сотні високотехнологічних безпілотників, а про можливість випускати їх сотнями тисяч.

Росія може посилити тиск узимку

Шмідт також попередив, що майбутня зима може бути критичною для України.

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За його оцінкою, Росія продовжить використовувати дефіцит українських засобів протиповітряної та протиракетної оборони для ударів по енергетичній інфраструктурі.

Він також зазначив, що Москва нарощує військове виробництво і, за очікуваннями української сторони, може провести нову масштабну мобілізацію.

Шмідт вважає, що Україна має достатньо інженерних кадрів, бойового досвіду та здатності до інновацій, однак не має промислової бази, здатної самостійно забезпечити потреби війни такого масштабу.

На його думку, західним партнерам потрібно збільшити постачання дронів-перехоплювачів, боєприпасів і далекобійної зброї, а також інвестувати у розширення українського оборонного виробництва.

Він закликав Захід розглядати українську оборонну промисловість як частину власної системи та спільно нарощувати виробництво озброєнь.

Шмідт підсумував, що однієї стійкості України недостатньо для перемоги у війні, якщо вона не буде підкріплена відповідними ресурсами та масштабами виробництва.

Раніше ми писали, що Росія розпочала нову смертельну фазу війни проти України, навмисно й систематично атакуючи залізничну та загальну логістичну інфраструктуру. Про це свідчать звіти провідних західних аналітичних центрів і медіа, опубліковані на початку вересня 2026 року.

ТСН.ua зібрав аналіз військових і геополітичних цілей, які переслідує Кремль цими безжальними атаками на транспортні комунікації. Західні аналітики констатують, що Москва розглядає українську транспортну мережу як інтегровану ціль для переламу перебігу війни.

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