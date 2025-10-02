Переваги України взимку: чому російський наступ приречений на "абсолютний провал"

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

Холодна пора року традиційно зміцнює позиції ЗСУ, у той час як зимова кампанія ворога зазнає «абсолютного провалу», як це було минулого року.

Таку думку висловив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, коли російські війська вирішили атакувати взимку, це призвело до «абсолютного провалу».

«Тому в цьому плані скоріше позитивні новини [для нас]», — зазначив Трегубов.

За традицією, настання холодної пори року значно зміцнює позиції українських оборонців, оскільки ускладнює пересування та логістику для окупантів.

3 чинники: що вирішить успіх чи провал ворога

Спрогнозувати потенційне просування російських військ на тому чи іншому напрямку, зокрема в бік Костянтинівки, наразі складно. Віктор Трегубов підкреслив, що успіх будь-якої ворожої кампанії залежить від ряду факторів:

Сміливість окупантів.

Їхня підготовленість до бойових дій.

Мобілізаційний ресурс Росії.

Саме поповнення військ новою живою силою залишається ключовим питанням, яке визначатиме потенційну здатність ворога до нових наступів взимку.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили дані про те, що агресорка Росія посилила атаки на Україну у вересні - на 36% більше, ніж у серпні. Згідно з даними, у вересні Росія здійснила 5 638 запусків дронів-камікадзе та 185 ракетних атак у нічний час. Особливо показовою стала ніч проти 7 вересня, коли Росія випустила 810 дронів — найбільший зафіксований обсяг за час війни.