Переважна більшість - дагестанці та буряти: ЗМІ встановили публічні дані загиблих в Україні російських окупантів

Журналісти та волонтери встановили дані 3 798 російських окупантів, які загинули у війні Росії проти України, станом на 17 червня. Переважна більшість з них - дагестанці та буряти. Цікаво, що жителів Москви та Петербурга практично немає у зведеннях.

Журналісти наголошують, що таке число встановлених ними росіян не відображає реальний рівень втрат армії РФ. Їм вдалося встановити таку кількість російських військових завдяки публічним повідомленням про загибель. До них відносяться пости родичів, новини в регіональних ЗМІ та повідомлення місцевої влади.

Про це йдеться на сайті видання "Медіазона".

Відповідно до повідомлень ЗМІ, найбільше втрат у Дагестані (207 загиблих) та Бурятії (164). Повідомлення про загибель солдатів приходять переважно із бідних регіонів. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення країни, практично немає (8 і 26 загиблих відповідно). Цікаво, що у Бурятії загиблих ховають майже кожен день.

Волонтери та журналісти встановили, що чверть загиблих офіцерів - це старший склад, тобто майори, підполковники та полковники. 65 їх у званні від підполковника і вище.

"Суттєві втрати зазнають і в підрозділах, які заведено вважати елітними та найбільш боєздатними – повітряно-десантними військами (ВДВ), морською піхотою та спецпризначенцями", – повідомляє видання, посилаючись на відкриту інформацію.

Які підрозділи ЗС РФ постраждали найбільше

За даними видання, найбільше зазнали втрат десантники: від початку вторгнення загинуло як мінімум 774 бійці ВДВ. Сильно постраждали від ЗСУ:

31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Ульяновська ( 59 загиблих),

247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк (Ставрополь) ( 56 загиблих ),

331-й гвардійський парашутно-десантний ударний Костромський полк ( 65 загиблих ).

). 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова ( 74 загиблих).

Також загинуло щонайменше 202 морпіхи. Відомо також про 29 випадків загибелі пілотів літаків та 10 — вертольотів.

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В які дні російська армія зазнала найбільше втрат

Згідно з даними видання, Росія зазнала серйозних втрат уже в перший день війни, коли намагалася наступати одразу за декількома напрямками, зокрема до Києва. Також суттєвих втрат російська армія зазнала і 12 березня. Журналісти припускають, що тоді велися активні бої за Маріуполь.

Вік загиблих окупантів

Більш ніж у 2700 повідомленнях згадується вік. Найбільше загиблих у групі 21-23 роки. 103 солдатам не виповнилося і 20 років, а 18 із них ледве досягли повноліття.

Нагадаємо, українські військові за останню добу ліквідували ще 200 російських окупантів, збили гелікоптер та два літаки.

Мобілізація не вдається: через риторику Путіна і брехню про втрати серед військових

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