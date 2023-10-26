"Переважно довіряють": скільки українців довіряють поліції, Нацгвардії та СБУ

Зростання довіри, найімовірніше, є наслідком вибудованої асоціації між цими органами та обороною країни.
В Україні порівняно з 2021 роком помітно зросла довіра до більшості органів у секторі громадської безпеки.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Так, до Національної гвардії довіра зросла від 50% до 72%, до СБУ – від 23% до 59%, до НПУ – від 30% до 56%, до РНБО – від 27% до 49%.
“Важливо, що для СБУ та НПУ фактично бачимо зміну тренду з “переважно не довіряють” на “переважно довіряють”. У випадку НПУ 68% вважають, що поліція може запобігати злочинам, а 55% вважають, що вона може розслідувати їх (порівняно з 2021 роком показники зросли). Таке значне зростання довіри, найімовірніше, є наслідком вибудованої асоціації між цими органами та обороною країни, тобто ці органи сприймаються як елементи протистояння і вигнання ворога”, - пояснили в КМІС.
Нагадаємо, що сьогодні 24 країни світу розслідують злочини, які вчинялися і вчиняються на території України.
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