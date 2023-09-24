Перевдягаються у форму ЗСУ: окупанти намагаються прорвати оборону на Таврійському напрямку

Збройні сили України фіксують випадки, коли росіяни перевдягаються в українську військову форму і у такому вигляді ведуть бойові дії. Ворог намагається наступати на Таврійському напрямку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Окрім постійного терору цивільного населення, як на ТОТ, так і з нашого боку, також фіксуються випадки перевдягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій", - сказав він.

Росіяни продовжують влаштовувати м’ясні штурми, оскільки російським генералам, полковникам потрібно показувати хоч якісь результати, а їх у них немає.

"Інколи підключається техніка, але її не так багато. Тобто, ворог її, скажімо так, ховає, а жене піхоту уперед. Весь час підтягують резерви і вони йдуть вперед, і це роблять не кадрові військові, а саме "Шторм-Z", якісь територіальні війська РФ і ті люди, яких росіяни наловили, гастарбайтери, яких обманюють і заставляють підписувати якісь контракти і вони зразу йдуть на передову", - сказав він.

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.Зокрема, минулої доби російська авіація завдавала ударів біля Авдіївки, Роботиного та Вербового.

Тим часом українські військові потихеньку йдуть вперед біля Роботиного і Вербового.

"Також зафіксовано намагання просуватися у районі Побєди. За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій",- поінформував Штупун.

Зазначимо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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