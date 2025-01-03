Перевдягаються в цивільних та обходять позиції ЗСУ: військовий розповів про дії росіян у Торецьку

Окупанти перевдягаються у цивільне та обходять позиції Сил оборони України в Торецьку.

Про це Суспільному розповів командир мінометної батареї президентської бригади Михайло (Мозок).

За його словами, це непоодинокі випадки.

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"Насправді вже непоодинокі доповіді наших і суміжників, про те що були помічені й ліквідовані вороги, які просочились крізь наші порядки, перевдягаючись в місцевих, і очікували підходу основних сил", – пояснив Мозок.

Військовий додав, що частина окупантів є колишні ув’язненими. А коли росіянам не вдається вибити наших бійців під час звичайних боїв, або артилерією чи дронами, то вони наказують своїм загарбникам проносити протитанкові міни, і закинути їх в район наших вогневих позицій.

"Вони намагаються підірвати будівлі в яких знаходяться наші хлопці", – підсумував військовий.

Нагадаємо, в Торецьку Донецької області тривають активні бої. Окупантам складно рухатися у місті, і вони там зав'язнули.

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