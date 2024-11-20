Переведення військових з частини до частини: начальник Генштабу розповів, як відбувається цей процес

За останні три дні зафіксовано понад 1,5 тисячі звернень, понад 60% вже розглянуті, і щодо половини з них вже прийнято рішення про переведення.

В Україні на сьогодні вже відбуваються зміни у переведенні військових з частини до частини через застосунок "Армія+".

Яка роль у процесі переведення відведена Генеральному штабу і взагалі, як відбувається цей процес, розповів начальник Генштабу Анатолій Баргилевич в інтерв’ю "Главкому".

"Прийнято постанову Кабінету міністрів, якою започатковано процес спрощеного переведення військовослужбовців з однієї військової частини до іншої. Певні критерії встановлені, звичайно, для того, щоб не було такого: з фронту всі знялися і попереводилися в тилові бригади. Розроблено ефективний механізм, прозору систему, яка дозволяє людям переводитися з бригади до бригади, прибрано ті ризики, які закладалися командирами різних рівнів, прибрано проміжні ланки, які давали можливість по пів року затримувати документи про переведення", – зазначив він.

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Але, за словами Баргилевича, це не означає, що хтось захотів – і перевівся, потім послужив там, не сподобалося – пішов ще до іншої бригади і став кочувати по бригадах.

"Є певні критерії, вимоги. Питання виноситься на розгляд кадрового центру Збройних Сил, тому що все в комп’ютерній програмі не пропишеш – це долі людей, долі бригад та полків", – зауважив він.

За останні три дні, за даними начальника Генштабу, зафіксовано понад півтори тисячі звернень, понад 60% вже розглянуті, і щодо половини з них вже прийнято рішення про переведення.

Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у застосунку "Армія+" запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Такий процес переведення в армії дуже зручний і займає лише близько 15 хвилин.

Механізм переведення військового в іншу частину раз на рік через "Армію+"